Georga est déboussolée après avoir ouvert son paquet de chips acheté quelques minutes plus tôt chez ALDI en Angleterre: «Quelque chose d’un peu plus explicite…» (photos)

On vous le racontait ce lundi matin : sans le vouloir, une Britannique a mangé une chips à 113.000 euros. En effet, la marque Walkers a récemment lancé un concours sur les réseaux sociaux, indiquant que toute personne retrouvant une rondelle de pomme de terre frite de la forme d’un cœur pouvait gagner 100.000 £.

Cette fois, c’est encore une histoire de chips qui nous vient tout droit d’Angleterre. Sur Twitter, une femme a visiblement été choquée de ce qu’elle a retrouvé dans son paquet, acheté quelques minutes plutôt dans un magasin ALDI. « Walkers distribue des chips en forme de cœur, mais ALDI semble en revanche distribuer quelque chose d’un peu plus explicite », écrit Georga, photos à l’appui.

Et effectivement, la chips qu’elle a photographiée ressemble ni plus ni moins à un sexe masculin. Il n’en fallait pas plus pour que le poste ne fasse le buzz sur le réseau social.