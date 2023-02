Bonne nouvelle à Montigny: le chantier de la nouvelle école des Fougères reprendra lundi 6 mars

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme déjà évoqué dans nos colonnes, la Commune de Montigny-le-Tilleul avait décidé, en 2018, de raser les bâtiments préfabriqués de l’école des Fougères à la fin de cette année scolaire-là. L’établissement, qui comprend une classe d’accueil et trois classes de première, deuxième et troisième maternelles, devait faire peau neuve et rouvrir en 2020.

Seulement, voilà, la crise sanitaire et la faillite inopinée de l’entreprise en charge du chantier ont tué le projet, laissant le site désert.