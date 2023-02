Ils jouent les commandos pour le cinémaet les séries TV

Le cliquetis des armes et la progression des uniformes font monter l’adrénaline. On a presque l’impression que, ce jour-là, des forcenés se cachent à l’Union française des centres de vacances de Bouvines, près de Lille. Les treillis, les casques sont les vrais vêtements des forces spéciales. Mais il faut se rapprocher pour découvrir que les armes et les grenades sont factices. « Nous ne sommes équipés que d’un vrai pistolet, mais il ne peut tirer que des balles à blanc », s’amuse le Bouvinois Guillaume Hoedts, le président de cette association de cascadeurs amateurs. Pas de caméras aujourd’hui mais un entraînement grandeur nature pour Coyote Corp. Action movie. Et une formation diplômante, au milieu de véritables forces de l’ordre, au « secourisme en milieu hostile » qui enrichira leur carte de visite pour le cinéma. de videos Les membres de l’association s’amusent à la guerre mais dans les règles de l’art. Pas question de figurer une prise d’otage qui susciterait des éclats de rire des membres du RAID ou du GIGN. L’association est née d’une rencontre de hasard : « Fin 2019, un ami, ancien des forces spéciales belges, a rencontré un réalisateur qui lui a demandé d’être consultant sur un film. Mon ami lui a dit que sa scène n’était pas crédible. Et il a contacté ses copains d’airsoft », se souvient le Bouvinois qui a répondu à l’appel.

L’objectif de l’association : rester réaliste dans les scènes de combat ou d’action pour le cinéma.

La bande se connaît via ce loisir où les amateurs utilisent des répliques d’arme à feu qui tirent des billes. Si les fusils sont des faux, les tactiques de l’airsoft se calquent sur celles des militaires. Ils sont sept ou huit « airsofters » à se regrouper pour le film, début 2020, pour jouer une milice privée. « Le réalisateur est tombé amoureux de notre travail », se félicite Guillaume Hoedts, deux décennies d’airsoft et 7 ans de taekwondo, un art martial.

Objectif : être crédibles à l’image De cette rencontre naît l’idée de se regrouper en association. « Je me suis rapproché du cascadeur Alain Figlarz qui a notamment travaillé sur un des films d’action de Jason Bourne. Il m’a donné des conseils », sourit Guillaume. Après un film, une série et plusieurs courts-métrages, la dizaine de membres de l’association répond encore à des castings. « Le but, c’est de nous amuser même si notre objectif, c’est d’être crédibles à l’image. Nous avons tous un métier. Le tournage, c’est le week-end », insiste le président de Coyote Corp. Action movie. Certains dans l’association sont d’anciens militaires, des policiers, des étudiants, un menuisier, un entrepreneur en bâtiment. Guillaume Hoedts, lui, est… assistant maternel. Guillaume Hoedts et son ami Olivier s’entraînent pour figurer des forces spéciales les plus réalistes possibles.