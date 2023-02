Âgée de seulement 11 ans, Pixie est quasi retraitée: «Elle est maintenant en semi-retraite pour pouvoir se concentrer davantage sur l’école», voici son secret! (photos)

En Belgique, l’âge légal de la pension est de 65 ans. Pixie Curtis est bien loin de ce nombre. Âgée d’à peine 11 ans, la petite fille est en effet « en semi-retraite », comme l’explique Roxy, sa maman. La raison ? Sa marque d’accessoire pour cheveux Pixie’s Bows, créée par sa mère lorsqu’elle était encore bébé, cartonne ! Plus les années sont passées, et plus Pixie et devenue le visage de ce succès.