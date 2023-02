Wavre se mobilise pour les droits et la liberté des femmes

L’ONU Femmes, l’entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, a choisi cette année un thème dont la Ville de Wavre a tenu à s’inspirer : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes ».

Cette semaine sera consacrée à la mise en avant de la place des femmes dans la société. Cette semaine de sensibilisation sera lancée avec une soirée d’inauguration sur le thème des cyberviolences à l’égard des femmes. Le documentaire #SalePute sera diffusé dans les murs de La Sucrerie et la projection sera suivie d’un débat en présence des deux réalisatrices, Myriam Leroy et Florence Hainaut.

Internet est devenu un terrain miné pour les femmes : remarques déplacées et commentaires méchants totalement gratuits se multiplient au quotidien sur toutes les plateformes. Cette haine vient sanctionner toutes celles qui osent essayer de prendre leur place en politique, dans les médias, dans les milieux académiques, sportifs… Les cyberviolences font perdre aux femmes de larges surfaces d’expression et les font déserter encore davantage les lieux de débats démocratiques. Florence Hainaut et Myriam Leroy ont consacré un documentaire au sexisme en ligne en 2021, #SalePute, qui sera diffusé à La Sucrerie le 8 mars prochain.

Les activités

Du 8 au 12 mars, la Ville de Wavre proposera toute une série d’activités, entièrement gratuites, pour sensibiliser le public aux droits de la femme.

Des cafés littéraires, aux expositions, en passant par le sport et les conférences, la commune souhaite déployer des moments de partage, où la réflexion et la sensibilisation se mêleront à l’amusement et la bienveillance. L’agenda de ses activités peut-être consulté en ligne, elles sont gratuites et accessibles à tous.