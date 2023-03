Une nuit d’astronomie organisée à Dourbes le vendredi 3 mars

Amateurs de ciel étoilé, cette activité est pour vous. Une nuit d’astronomie est organisée le vendredi 3 mars à partir de 19h30, rue de Mariembourg 45 à Dourbes (Viroinval). Cette activité est gratuite.

« Pour compenser l’annulation des soirées récentes des 17 et 18 février, pour cause de ciel couvert, une autre soirée est prévue ce vendredi 3 mars à partir de 19h30 », communique l’organisation. « Au cours de cette soirée, nous ne pourrons plus voir correctement les beautés du ciel d’hiver, à cause de la presque pleine lune. Par contre, le rapprochement Vénus-Jupiter occupera le début de la soirée. La Lune sera omniprésente et sera également observée. Étoiles doubles et amas d’étoiles seront aussi de la partie. »