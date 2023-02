Le dossier concernant la mort du jeune Adil revient en chambre du conseil mardi

En avril 2021, l’avocat de la famille du jeune homme avait introduit une demande de devoirs d’enquête complémentaires et le dossier avait dès lors été reporté sine die.

Le parquet de Bruxelles avait annoncé, le 26 novembre 2020, qu’il demanderait un non-lieu «à l’encontre des protagonistes et notamment du conducteur du véhicule de police». Plus tard, le 9 avril 2021, la famille d’Adil avait exprimé son intention de demander des devoirs d’enquête complémentaires, ce qu’elle a fait, via son avocat, à l’audience de la chambre du conseil de Bruxelles le 20 avril. Le dossier avait alors été remis sine die, dans l’attente de la réalisation de ces devoirs.