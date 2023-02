Les supporters en ont marre: ils brûlent une vareuse de Mario Balotelli en tribune (vidéo)

Transféré de l’Adana Demirspor au FC Sion le 31 août dernier, Mario Balotelli n’a pas réalisé un début de saison très remarqué sur le terrain. Par contre, en dehors, la donne est complètement différente…

En septembre dernier, on vous avait déjà signalé que l’attaquant avait été aperçu à la sortie d’un bar à Lausanne. Alcoolisé et soutenu par ses proches, l’international italien se dirigeait alors vers un parking. Ensuite, le FC Sion avait affirmé, quelques jours plus tard, n’avoir eu aucun échange avec son joueur depuis cet événement. Il était d’ailleurs absent aux entraînements.