Rishi Sunak réagit à l’accord entre Bruxelles et Londres sur le protocole nord-irlandais: «C’est le début d’un nouveau chapitre dans nos relations»

La Commission européenne et Londres sont parvenus lundi à un accord sur le protocole nord-irlandais, texte qui cristallise les tensions entre les deux parties depuis de longs mois. Les médias britanniques révèlent cette avancée lundi après-midi, sur base de sources des deux parties.

Le protocole règle la position spécifique de l’Irlande du Nord, territoire du Royaume-Uni collé à l’Irlande, depuis que le Royaume a officiellement quitté l’UE. Il visait à éviter toute frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord, tout en protégeant le marché unique. En vertu de ce texte qui fait partie de l’accord de retrait, toute une série de contrôles sont déplacés vers la frontière maritime qui sépare l’île de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, tandis que ce territoire continue dans les faits de rester aligné sur les règles européennes en matière de marchandises, douane, aides d’Etat, etc.