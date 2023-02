La victime était un homme d’origine vietnamienne qui vivait en Belgique depuis 25 ans, il a poignardé chez lui à Bruxelles en mai 2016

Les enquêteurs ont évoqué, lundi, devant la cour d’assises de Bruxelles, l’enquête de moralité de la victime. Phat Banh Gia était un homme de 44 ans d’origine vietnamienne. Il fréquentait très souvent les bars gays du centre-ville de Bruxelles où il rencontrait des hommes avec lesquels il entretenait des relations d’un soir. Mohamed Billali, un homme de 30 ans, est accusé de vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Phat Banh Gia, commis le 29 mai 2016 à Bruxelles. « Phat Banh Gia était surnommé Kenny. Il avait rencontré un Belge au Vietnam et l’avait suivi à Bruxelles. Ils s’étaient mariés en 2003 ou 2004. Après le décès de son mari en 2008, Kenny avait dit à ses amis qu’il ne souhaitait plus de relations amoureuses durables. Il sortait souvent dans les bars gays du centre-ville de Bruxelles et, selon ses amis, revenait très souvent chez lui avec des hommes rencontrés en soirée, pour entretenir des relations sexuelles avec ceux-ci », ont relaté les enquêteurs.

« Kenny était au chômage depuis environ un an avant les faits. Auparavant, il avait travaillé dans un hôtel sur la place Jourdan à Etterbeek. C’était quelqu’un qui prenait soin de corps, d’après les témoins. Il se rendait régulièrement dans une salle de sport à deux pas de son domicile, sur l’avenue Louise à Bruxelles, et était fier de son physique», ont poursuivi les enquêteurs. «La victime est décrite par ses connaissances comme quelqu’un de calme, discret, fidèle en amitié, très positif, strict sur certaines valeurs et intègre ».

Phat Banh Gia a été découvert sans vie, victime de plusieurs coups de couteau, dans la salle de bain de son appartement, avenue Louise à Bruxelles, le 31 mai 2016 en fin de matinée. Une enquête pour homicide a immédiatement été ouverte. En analysant de nombreuses images de caméras de vidéo-surveillance sur le territoire de la Ville de Bruxelles, les enquêteurs ont découvert que, le 29 mai peu avant 04h00, la victime se trouvait en compagnie d’un individu au croisement de la rue Plattesteen et du Marché au Charbon, dans le centre-ville. Les deux hommes sont ensuite montés dans un taxi, rue du Lombard, pour arriver quelques minutes plus tard à l’adresse de la victime. Le visiteur est vu quittant l’immeuble, peu avant 05h00.

L’identité de ce dernier a pu être établie après de multiples investigations via les services d’Interpol et les services de police de France, de Hongrie et d’Algérie. Il s’agit de Mohamed Ramzi Billali, né à Alger en Algérie, le 12 avril 1992.