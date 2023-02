Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, au cœur d’une affaire d’enlèvement et de séquestration? Une enquête a été ouverte!

Nasser Al-Khelaïfi impliqué au cœur d’une grosse polémique ? Selon les informations de France Inter, une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Paris pour « enlèvement » et « séquestration », suite à la plainte du lobbyiste du franco-algérien Tayeb Benabderrahmane.

La raison ? Ce dernier a été arrêté le 13 janvier 2020 au Qatar et n’avait pu quitter le pays que six mois plus tard. Il accusait le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, d’être le commanditaire de cette arrestation lors de laquelle il aurait été forcé de rester debout pendant des heures, privé de sommeil et tabassé, le tout dans une pièce de 2 mètres carrés sans fenêtre.