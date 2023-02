Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette saison, Filippo Melegoni n’a été titulaire qu’à huit reprises et n’a d’ailleurs disputé qu’un seul match dans son entièreté (à Gand). Malgré un temps de jeu relativement faible (599 minutes en 17 matches), l’Italien en a déjà vu de toutes les couleurs, avec quatre positions différentes testées sur le terrain. À Anderlecht, le choix de Ronny Deila de le placer devant Marlon Fossey et de faire ainsi reculer l’Américain sur le côté droit de la défense n’a pas été payant. L’entraîneur du Standard s’est défendu, dimanche après le Clasico, estimant que si les deux buts étaient venus du flanc gauche anderlechtois, c’est surtout parce que le milieu de terrain adverse avait reçu beaucoup trop de liberté(s). Malgré ce constat, difficile de défendre le duo Melegoni-Fossey que Ronny Deila a lui-même décidé de modifier en seconde période, avec la montée au jeu de Lucas Noubi. Pour Filippo Melegoni, cette extrême polyvalence est malheureusement en train de lui jouer des tours. « Il est bon partout », se réjouissait Ronny Deila après l’Union, mais ne serait-il pas plus judicieux de lui trouver une place où il peut être excellent tout le temps ? Au Standard, c’est peut-être aujourd’hui compliqué.