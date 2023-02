Une 378e semaine en tant que numéro 1 mondial: les chiffres fous de Novak Djokovic

Vainqueur de 93 tournois ATP, Novak Djokovic a remporté son premier des 22 titres du Grand Chelem à Melbourne en 2008. Pour marquer le coup, Stats Perform a repris une série de données soulignant quelques moments-clé de la carrière de Novak Djokovic.

7 – Djokovic a terminé l’année en tant que N.1 mondial à 7 reprises, une de plus que Pete Sampras et deux de plus que Roger, Federer, Rafael Nadal et Jimmy Connors.