Un nouveau commerce contraint de fermer ses portes sur décision du bourgmestre à Tournai

Fin 2020, la zone de secours de Wallonie picarde avait déjà rédigé un rapport au sujet de ce commerce, un tabac shop situé au sein de la rue Royale. Ce rapport mentionnait à l’époque que « l’établissement ne répond pas de manière satisfaisante à la réglementation applicable et aux règles de bonne pratique en matière d’incendie ».

Le bourgmestre avait alors notifié à la propriétaire et à l’exploitant du commerce les travaux à effectuer et le délai pour les réaliser pour la mise en conformité de l’immeuble. « Sans nouvelle de la propriétaire ni de l’exploitant, je les ai informés le 9 février 2023 du risque pour la sécurité des personnes et des biens que représente le commerce et du fait que j’envisageais de prendre un arrêté de police visant à interdire l’exploitation », souligne Paul-Olivier Delannois.