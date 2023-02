Nains, DJ star, effets spéciaux…: la folie s’empare de Charneux avec une soirée Project X

Ce synopsis vous dit évidemment quelque chose. Et pour cause, il s’agit du résumé du film Projet X (Project X en anglais), un long-métrage dont l’objectif était de réunir des anecdotes de fêtes déjantées auxquelles les participants à ce dernier avaient participé dans leur jeune temps.

Ce ne sera évidemment pas le seul cadeau. Des nains (oui, vous avez bien lu !) distribueront des goodies durant toute la soirée. « Ils font partie de l’histoire du film Projet X. Nous nous devions d’en inviter. Dans la vidéo individuelle et personnalisée, on les retrouvera également ».

Enfin, qui dit soirée de folie dit line up explosif. La star de la soirée, ce sera Pat B. Ce DJ flamand est habitué à fouler les plus grandes scènes du monde. On le retrouve ainsi chaque année à Tomorrowland. Ce week-end, 24 heures après sa prestation charneutoise, il mixera devant 25.000 fêtards à Anvers pour Reverze, le plus grand événement hardstyle (un style de musique électronique épicé) indoor en Belgique.