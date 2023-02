La quarantaine est terminée, l’Etoile de Bonté, à Quaregnon, rouvre ce mardi: «Le virus a quasiment disparu»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la fin d’une période bien difficile pour l’Etoile de Bonté. Depuis près de deux semaines, le refuge installé à Quaregnon était en quarantaine. Il n’accueillait plus d’animaux supplémentaires. Les visites et les adoptions étaient aussi à l’arrêt. Un virus qui s’est attaqué à tout le refuge. 80 % des chiens étaient malades et souffraient de diarrhées et de vomissements. En cause : le coronavirus canin et la giardiose, un parasite qui attaque les intestins des bêtes.