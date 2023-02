Deux mois après l’accident, le pont de Buda toujours fermé: «Cela crée une rupture entre deux quartiers»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvenez-vous. Le 30 décembre 2022, une péniche percutait le pont de Buda, à l’entrée du nord du Port de Bruxelles, provoquant d’importants dégâts et entraînant l’interruption de la circulation à la hauteur du pont tant pour le trafic fluvial que routier. Près de deux mois plus tard, le pont de Buda est toujours fermé à la circulation automobile, cycliste et piétonne. La navigation fluviale avait pu reprendre une semaine après l’accident.