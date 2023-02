La galerie du Centre toujours fermée, une semaine après son évacuation

Une première visite d’inspection a eu lieu la semaine dernière. Cependant, les services n’ont pas eu un accès suffisant aux zones commerciales et techniques pour mener une enquête approfondie.

Une deuxième visite d’inspection des commerces, des locaux professionnels et des locaux techniques aura lieu ce mardi. Elle sera effectuée par la Cellule de Contrôle et de Sécurité Publique de la Ville de Bruxelles, assistée de Bruxelles Environnement, des Pompiers, du service Planification d’Urgence et de la Police.