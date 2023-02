Humidité, sanitaires bricolés, WC qui refoulent dans la douche: Mélanie vit dans un taudis à Frameries avec ses deux enfants et risque d’en être expulsée!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au fond d’une impasse à Frameries, une maison minuscule et en mauvais état. Une pièce en bas, une pièce en haut et un bout de cave humide. Le rez-de-chaussée tient lieu de cuisine, salon, salle à manger et chambre pour Mélanie, 40 ans. Ses deux enfants, une fille de 18 ans et un garçon de 12 ans, se partagent l’étage qui sert aussi à entreposer les jouets et les vêtements de toute la famille. Des sanitaires ont été bricolés dans un recoin. L’eau de la chasse remonte souvent dans la douche.