Nouveau record en NBA: Damian Lillard inscrit 71 points en un match (vidéo)

Après une première partie de saison décevante, les coéquipiers de LeBron James tentent une remontée au classement qui leur permettrait de se qualifier in extremis pour les playoffs. Actuelle 12e de la conférence Ouest, la franchise de LA est encore loin du compte, mais elle a arraché dimanche une troisième victoire de rang, inespérée.

Au total, « King » James a inscrit 26 points, juste derrière son coéquipier Anthony Davis, auteur d’un brillant double-double (30 pts, 15 rbds). En défense, Jarred Vanderbilt s’est fait remarquer avec 17 rebonds et quatre interceptions. Le tout en parvenant à contenir la star de Dallas, Luka Doncic, qui s’est éteint après un départ canon (26 pts dont 14 lors du premier quart). Avec 21 points et 11 rebonds, Kyrie Irving a lui aussi baissé de pied en fin de rencontre.

Après cette 29e victoire de la saison en 61 rencontres, voilà LA en chasse d’un bilan à l’équilibre : après les Pelicans, les Warriors et les Mavericks, ce sont les Grizzlies de Memphis qu’il faudra terrasser mardi.

La plus grosse performance individuelle de la journée reste celle de Damian Lillard, avec Portland, qui a battu son record personnel en inscrivant 71 points contre les Rockets de Houston, imitant notamment la performance de Donovan Mitchell plus tôt cette saison, contre Chicago. Dans l’histoire de la NBA, seuls trois joueurs ont fait mieux que la star des Trail Blazers : Wilt Chamberlain (record de 100 points), Kobe Bryant (81) et David Thompson (73).