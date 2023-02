Nouvelle opération «coup-de-poing» à Verviers pour lutter contre les dépôts sauvages d’immondices

Grâce à cette opération, 3 personnes ont été interceptées en flagrant délit, à deux endroits différents. « Ces personnes ont à chaque fois été identifiées et ont bien entendu été verbalisées en vertu du Règlement zonal de Police », souligne la Ville. « Ces comportements, encore trop largement répandus, contribuent à fortement dégrader l’image des quartiers qui en font l’objet et qui sont, souvent, les lieux de vie de ces contrevenants irrespectueux. »

Le Service Environnement de la Ville de Verviers et la Zone de Police Vesdre ont encore une fois travaillé ensemble pour la propreté de la Ville avec une opération « coup-de-poing », pour lutter contre les dépôts sauvages d’immondices. Au début du mois de février, les inspecteurs de police ont effectué une surveillance intensive d’endroits sensibles et considérés comme points noirs sur le sujet des dépôts sauvages. Selon Verviers, la surveillance a porté tant sur les lieux que sur les personnes.

La Ville rappelle par ailleurs que les dépôts sauvages sont interdits et que tout abandon de déchets en dehors des collectes organisées est passible d’une amende administrative allant de 150 € à 200.000 €. « Cette amende se voudra volontairement de plus en plus sévère, afin de bien faire passer le message aux personnes concernées. »