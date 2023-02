Des F1 belles comme des camions

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’augmentation du poids des F1 avait été au cœur des discussions début 2022. Le retour des voitures à effet de sol avait « offert » d’un coup à ces bolides un embonpoint de 45 kg par rapport à la saison précédente ! Un épisode justifié cette fois par l’adjonction de quelques éléments de sécurité supplémentaires et de nouvelles roues de 18 pouces, notamment. La démarche venait en quelque sorte couronner une inexorable évolution très marquée depuis le début du Troisième millénaire, et que l’on peut résumer en deux chiffres : 200 kg et un mètre de plus en moins de 20 ans !

On en a reparlé en marge de la présentation des voitures 2023, quand Mercedes a dévoilé sa W14 à nouveau couverte d’une robe noire, partiellement constituée d’éléments en carbone brut, non peint. « L’an dernier, alors que nous avions redonné leur vraie couleur à nos Flèches d’argent après deux années passées en noir, nous étions clairement en surpoids ! Alors cette année, nous avons gratté le moindre gramme ! Et c’est pour ça que les pièces en carbone brut on refait leur apparition de-ci de-là ; en plus de quelques éléments peints en noir… »