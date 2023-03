Le Sporting de Charleroi cherche encore le bon équilibre offensif

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En battant Saint-Trond dimanche sur le plus petit score, les Zèbres se sont rapprochés du top 8, redevenu leur objectif avoué. Intraitable depuis trois rencontres, la défense est pour beaucoup dans ce retour à l’avant-scène. Mais une place dans les Europe Playoffs passera aussi par une plus grande prodigalité offensive. Dimanche, les attaquants sont restés muets, comme ils l’avaient été à Ostende et le Sporting a dû compter sur un Zorgane providentiel, auteur de trois des six derniers buts carolos inscrits lors des cinq dernières rencontres.

1 Des attaquants en quête de sensations