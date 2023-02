Après 40 ans de carrière à la commune de Berloz, Christian Daniels part à la retraite ce mardi: «Je suis déjà nostalgique!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Impressionnante carrière pour Christian Daniels, 63 ans et ouvrier communal depuis… plus de 40 ans ! « Je me souviens encore du moment où j’ai intégré l’équipe en 1983. Je me rappelle avoir trouvé cette offre d’emploi un peu par hasard », explique le sexagénaire.