L’un des gros problèmes de Spa, c’est le peu de possibilités qu’il y a sur place pour que des jeunes puissent y habiter. Il y a de plus en plus de gîtes et trouver un logement relève parfois de la gageure. Du côté de la piscine, il existe encore un grand terrain sur lequel il n’y a pour l’instant rien. Un promoteur a comme projet d’y construire entre 20 et 25 maisons.