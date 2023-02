Un nouveau magasin de literie et de meubles à Trois-Ponts

Par Ce nouvel établissement proposera différents modèles de lits, des matelas et divers canapés. Une façon de répondre à une offre qui n’est pas présente dans la région selon le gérant.Originaire de Liège, celui-ci nous explique pourquoi il a décidé d’ouvrir un tel commerce à Trois-Ponts. «Il n’y a pas de magasin de literie autre part sauf si on va vers Malmedy», dit-il. «Nous nous sommes dit que c’était une bonne occasion de nous établir ici à Trois-Ponts. Il y a souvent beaucoup de monde qui passe dans la commune et je pense que c’est une bonne opportunité pour nous de nous installer ici. On espère évidemment que le commerce fonctionnera.»