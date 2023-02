Deux ateliers pour l’alimentation durable à Waremme

Afin de faire du système un modèle plus résilient et accessible pour tous, le GAL Jesuishersbignon.be (Groupe d’Action Locale en Hesbaye liégeoise), le Centre Culturel de Waremme et les Champs des Possibles lancent le festival « Nourrir Huy-Waremme ». Il aura lieu du 12 mai au 23 juin sur plus de 30 communes.

Un atelier d’écriture et un atelier de chorale éphémère auront lieu au Passage9.