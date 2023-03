Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Appelez-le désormais Irreal Madrid»

Il y a des rencontres de football qui ne s’oublieront jamais. Inlassablement, elles reviennent, au fil des ans et des souvenirs, s’immiscer au cœur des discussions de comptoirs des supporters. Parfois, ceux-ci repensent aux émotions de la première fois : la découverte d’un stade, puis d’une équipe et de ses joueurs vedettes. Le plus souvent, le supporter garde en mémoire un match mythique de son club… Un supporter de Liverpool, par exemple, n’oubliera jamais la nuit d’Istanbul en 2005, lorsque les Reds renversèrent l’AC Milan après avoir été menés 3-0 en finale de la Ligue des champions. Chaque supporter, quel que soit le niveau, a son match de légende. À ce jeu-là, il faut bien le reconnaître, le supporter du Real Madrid est plutôt un chanceux. Chaque année, son équipe lui offre un torrent d’émotions inoubliables à travers des matches tous plus dantesques les uns les autres. Le Madridista de 75 ans, par exemple, se souvient toujours avec nostalgie de la première C1 remportée en 1956 face au Stade de Reims, au terme d’un match spectaculaire. À l’époque, déjà, le Real avait été mené 2 à 0 avant de renverser le cours d’un match qui était promis à son adversaire. Comme le signe d’une histoire amenée à se perpétuer. La saison dernière, le Real a fait des « remontadas » sa signature, lors de ce parcours l’amenant à soulever sa quatorzième Ligue des champions. Dans cette épopée, il y avait quelque chose d’irréel… C’était finalement l’Irreal Madrid !

Et Anfield se tut…

Il y a une semaine, les Madrilènes ont remis cela. Dans ce qui devait être l’enfer d’Anfield, ils ont à nouveau envoyé le message qu’ils n’avaient pas tant changé que cela. Vous pouvez mener, marquer, exulter et croire en la victoire… il y aura toujours un moment où la réalité vous rattrapera… Pour Liverpool, sextuple champion de la C1, il n’y avait finalement que le plus grand club du monde pour vous infliger la pire soirée européenne dans votre propre stade. Bruyant au début, Anfield s’est plongé dans le silence ensuite. Dans une dizaine d’années, le supporter du Real Madrid se souviendra encore avec délice de cette soirée d’hiver pas loin des docks de Liverpool. Une soirée de légende.