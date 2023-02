L’Isièrois Luc Thomas a remporté un César: «Quelque chose d’exceptionnel» (vidéo)

Alors là, pas du tout ! Je suis même encore surpris quelques jours plus tard parce que la bande-son du film était très discrète, complètement différente de celle des autres films. Après, bien sûr, cela fait énormément plaisir parce que cela prouve que l’on a fait un travail qui a plu au public et c’est ça le plus important. Puis, remporter ce genre de prix, cela donne de la confiance, cela booste le moral. Cela permet aussi de se faire connaître auprès des nombreux réalisateurs qu’il y a dans le monde du cinéma. Mais clairement, on ne court pas après ça !

Qu’est-ce que ce film avait de plus que les autres, selon vous ?

Je ne sais pas dire parce que la bande-son n’était pas très présente dans ce film. Peut-être que le scénario, qui est assez particulier, a plu au public et que c’est ce qui a fait la différence. Le parti pris qui est original dès le début a certainement joué dans la décision, je pense. En tout cas, bosser sur des films de Dominik Moll, c’est toujours spécial et génial parce qu’il sait créer des atmosphères où le public se laisse guider.

Cela doit être spécial d’être sur scène à l’Olympia, à Paris, non ?

C’est sûr (rires). Franchement, on ne s’y attendait tellement pas que l’on n’était pas vraiment stressé. Nous sommes montés sur scène comme si nous étions sur un tapis volant. Nous n’avions pas préparé de discours, c’était de la totale improvisation. J’ai surtout parlé des gens qui forment l’équipe, c’est ça le plus important. Pour le reste, j’avoue avoir un trou noir et ne plus trop me souvenir de ce que j’ai dit. J’étais comme hypnotisé !

Vous avez remporté deux Magritte par le passé. Remporter un César, cela a quelque chose de différent ?

Cela ne change pas vraiment mis à part que l’audience est plus grande. Les César, c’est plus grand, plus glamour, on va dire. En Belgique, c’est plus familial, moins étonnant d’y être parce que le monde du cinéma est beaucoup plus petit. Cela n’enlève rien à la qualité mais ce sont deux choses un peu différentes tellement la concurrence est bien plus accrue en France.

Le 4 mars prochain aura lieu la cérémonie des Magritte en Belgique. Quel est votre souhait ?

Il n’y a pas vraiment de souhait, juste prendre du plaisir et espérer que le film plaise également en Belgique. Nous sommes tous des amis donc je sais que je serai content pour ceux qui gagneront un prix. On verra bien, il y aura peut-être un effet « César ».