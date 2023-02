Guerre en Ukraine: sommes-nous à la veille de la troisième guerre mondiale? Nos experts tempèrent!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sommes-nous vraiment à minuit moins 90 secondes avant l’apocalypse, comme le disait dernièrement le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres ? La troisième guerre mondiale est-elle imminente ?

Taïwan

« Au départ, nous sommes dans un conflit limité par nature », dit Nicolas Gosset, chercheur au Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut royal de défense. « Avec deux lignes rouges : les frontières de l’Otan et celles de la Fédération de Russie. Dans le discours russe, il y a encore une certaine forme de retenue. (…) L’enjeu, ça va être la Chine. Depuis des années, la Chine est en phase avec la Russie sur l’hégémonie américaine. La Chine est une puissance égoïste, elle regarde d’abord pour elle-même. Et elle regarde l’affaire ukrainienne avec une lentille taïwanaise. »