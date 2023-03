Une potière de Treignes a distribué des flyers dans les boîtes aux lettres de son quartier: elle ignorait qu’il fallait payer une taxe... la commune la rappelle à l’ordre!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a un an, Manon Mahaux s’est lancée, à titre complémentaire, comme artisan indépendant. Dans sa maison à Treignes, la jeune potière et céramiste a aménagé un atelier de poterie, avec four et tour qu’elle a eu envie de faire découvrir aux gens de son quartier.

« Il y a quelques mois, j’ai décidé d’organiser une journée portes ouvertes pour que mes voisins les plus proches viennent découvrir mon univers de travail et mes créations », nous explique Manon.

Une journée portes ouvertes

Dans cette perspective, et pour informer les voisins de l’événement, elle fait imprimer des flyers qu’elle distribue dans les boîtes aux lettres des deux rues les plus proches de son domicile-atelier. La journée portes ouvertes se passe son encombre, elle a même son petit succès. De quoi réjouir la jeune potière…

Jusqu’à cette semaine où elle a déchanté en recevant un recommandé de la commune qui lui réclame le montant de la taxe sur la distribution des écrits et des échantillons publicitaires. Elle tombe des nues.