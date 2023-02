Après les inondations, les perspectives d’avenir étaient à l’image de l’eau qui s’est infiltrée dans les maisons : personne ne pouvait y voir clair. Plus d’un an et demi plus tard, les communes et les habitants savent vers où ils se dirigent. L’enjeu majeur est de permettre au territoire d’encaisser de futures inondations. Des changements importants sont attendus et ils passent par l’acquisition et la destruction de bâtiments. À Verviers, sur les 94 maisons qu’il faudrait raser, la ville a réussi à trouver un accord pour 15 d’entre elles.