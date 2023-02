Onze projets sélectionnés pour bénéficier du fonds FEDER à Namur, Sambreville, Ciney, Éghezée et Rochefort

Cette dernière a été communiquée au Gouvernement wallon au début du mois. Elle regroupe onze projets pour 4 communes et pour un montant total de 17.182.415,71 € (composés pour 40 % de subsides européens, 50 % régionaux et 10 % de part opérateur).

Les projets sont divers. À Namur, le plus connu est celui de l’extension du piétonnier. À cela s’ajoutent trois autres visées. Celle de la création d’un espace de livraison de proximité ainsi qu’un parcours et jeux urbains. Enfin, l’ambiance et la sécurité nocturne sont aussi concernées.