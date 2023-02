Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le 17 février, et jusqu’au 5 mars, une fois la nuit tombée, d’étranges créatures s’emparent du parc d’Enghien. Plus rigolotes que terrifiantes, elles prennent vie, tout en couleur, en mouvement et en relief, sur les bâtiments, au fil d’un chemin qui mène les visiteurs tantôt autour des bassins, tantôt entre les arbres. Qui, eux aussi, peuvent surprendre tout moment, d’ailleurs.