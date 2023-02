La FEB s’oppose au projet de loi sur le compte de formation fédéral à la surprise de Jean-Yves Dermagne: «Cela va trop loin»

La FEB a, dans un communiqué, souligné que ce projet de loi sur le compte de formation fédéral représentera une « surcharge administrative et coûts supplémentaires pour les entreprises ».

Le « deal sur l’emploi » conclu l’an dernier par les sept partis de la coalition Vivaldi indique que les entreprises doivent prévoir un plan de formation et il crée le droit individuel de formation de cinq jours par an. À cela s’ajoute maintenant le suivi obligatoire de chaque effort de formation par l’employeur dans le « compte de formation fédéral », une application numérique qui permet au travailleur et à l’employeur d’enregistrer et de gérer les droits à la formation individuels et sectoriels.