Assises de Bruxelles: «On sait très peu de chose sur ce qu’il s’est passé dans cet appartement»

« On sait très peu de chose sur ce qu’il s’est passé dans cet appartement. Madame la juge d’instruction Coupat l’a d’ailleurs dit elle-même. Je vous demande de rester ouverts. Ce dossier va évoluer au fur et à mesure des auditions », a-t-il exprimé à l’attention des jurés. « À ce stade, on ne sait pas encore exactement pour quelle raison Kenny [surnom de la victime] a voulu revenir chez lui avec Mohamed Billali. Et on ne sait pas encore exactement pour quelle raison Mohamed Billali a voulu revenir avec Kenny chez celui-ci. Mais je sais que, même si on était au mois de mai, personne n’a envie de dormir dehors. Et on parle d’un appartement qui a été fouillé. Or, je constate des objets çà et là, mais il faudra savoir dans quel état était cet appartement au départ », a-t-il dit, clôturant son intervention.