«Jane Birkin méconnaissable»: son état de santé inquiète ses fans

Photographiée lors de la cérémonie des César aux côtés de sa fille Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin est apparue « méconnaissable » aux yeux de ses nombreux fans. L’icône de la chanson et du cinéma connaît des soucis de santé.

Vendredi soir avait lieu la cérémonie des César 2023. Charlotte Gainsbourg y était nommée pour le César du meilleur film documentaire pour « Jane par Charlotte ». L’actrice dresse dans ce documentaire intimiste le portrait de sa maman, Jane Birkin, véritable icône du cinéma et de la musique, muse de Serge Gainsbourg.

Pour l’occasion, Charlotte et sa maman ont pris la pose pour les photographes, également aux côtés d’Alice Attal, la fille de charlotte Gainsbourg et du réalisateur et acteur Yvan Attal.