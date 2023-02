Hadja Lahbib a rencontré son homologue iranien: «Olivier Vandecasteele doit retrouver les siens sans attendre»

Un jugement contesté

En un an, plusieurs contacts ont déjà eu lieu entre les autorités belges et les autorités iraniennes sur ce dossier emblématique de la diplomatie des otages que pratique la République islamique depuis sa création. Interrogée par l’agence Belga, la ministre ne s’est pas départie de la discrétion de la Belgique. « Nous avons échangé de façon ferme. C’est notre premier point de discorde. Nous estimons qu’Olivier Vandecasteele a été arrêté arbitrairement, qu’il n’a jamais pu bénéficier d’une défense correcte, qu’il est détenu dans des conditions inhumaines et qu’il doit être libéré le plus rapidement possible, et à tout le moins que ses conditions de détention doivent s’améliorer. Pour eux, un jugement a été rendu, pour nous, il ne s’agit pas d’un jugement en bonne et due forme », a-t-elle dit.

Si le traité n’est pas annulé par la Cour constitutionnelle, le prisonnier belge pourrait servir de monnaie d’échange avec un diplomate iranien, Assadolah Assadi, agent terroriste du régime iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison pour un projet d’attentat contre un rassemblement de l’opposition iranienne en France.

La cheffe de la diplomatie belge s’est exprimée quelques minutes après son homologue iranien à la tribune du Conseil des droits de l’homme. Elle a évoqué la situation des droits humains dans la République islamique, notamment ceux des femmes et des filles, et condamné la répression des manifestations qui ont eu lieu après la mort d’une jeune femme.

Garder un dialogue ouvert

« La mort de Mahsa Amini et le mouvement de protestation que cela a entraîné à travers l’Iran sont un indicateur tant du besoin de liberté d’expression que du sentiment d’injustice ressenti par la population. Nous condamnons les emprisonnements, les peines capitales prononcées et exécutées contre les manifestants », a-t-elle dit.