M. Kubla, le tribunal correctionnel de Bruxelles vous a condamné à deux ans de prison avec sursis, 480.000 euros d’amende, 600.000 euros de confiscation pour corruption de mandataires politiques et mandataires de sociétés congolais, et blanchiment d’argent dans le dossier Duferco. Allez-vous faire appel ?

Je vais d’abord voir ce que le parquet va faire. Dans mon état d’esprit actuel et vu que ma famille en a assez du stress, je n’ai pas trop envie d’aller en appel. Mais on verra, j’ai un mois pour me décider. de videos

À ce stade, vous obtenez le sursis. Vous ne retournerez donc pas en prison. Racontez-nous votre séjour à Saint-Gilles en préventive en 2015.

Ce fut un très court séjour : je suis entré un mardi et je suis sorti un jeudi. Mais même si c’était de la préventive, et même si ça n’a duré que deux jours, ce fut un choc terrible. Le matin, j’étais bourgmestre de Waterloo, et le soir, j’étais en prison. Je ne m’y attendais pas du tout ! Je suis parti le matin avec les officiers de la Police judiciaire, ils m’ont entendu toute la journée, puis je suis passé une demi-heure devant le juge d’instruction qui m’a mis sous mandat.