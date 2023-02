Un dossier disciplinaire est ouvert contre le greffier Frédéric Janssens: il ne devrait bientôt plus toucher 9.000€ par mois...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Bureau du parlement wallon a décidé d’ouvrir un dossier disciplinaire contre le greffier de l’assemblée, Frédéric Janssens, suspendu depuis la mi-septembre après le dépôt de plaintes pour harcèlement (le greffier est cité dans treize plaintes pour harcèlement auprès de l’Auditorat du travail de Namur) et sa mise en cause dans l’explosion des dépenses de l’assemblée, a indiqué lundi Me Jean Bourtembourg, l’avocat du parlement régional.

« La procédure de prolongation de cette suspension préventive est en cours, avec diminution de son traitement et suppression des avantages liés à l’exercice de ses fonctions », ajoute-t-il.