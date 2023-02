Trophée The Best: Emiliano Martinez préféré à Thibaut Courtois comme meilleur gardien

Le gardien de but des Diables et du Real Madrid Thibaut Courtois n’a pas été choisi comme le meilleur joueur à ce poste en 2022 lors de la cérémonie « The Best FIFA Football Awards », lundi soir à Paris.

Le prix est revenu à Emiliano Martinez, champion du monde avec l’Argentine, et portier d’Aston Villa. Le Marocain Yassine Bounou était le 3e finaliste.