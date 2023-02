Décès d’Ismaïla Touré, fondateur et membre du groupe Touré Kunda, à l’âge de 73 ans

« Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture. Nous sommes fiers de son héritage et de toutes les contributions qu’il a apportées tout au long de sa vie », poursuit le communiqué.

Créé à la fin des années 1970 et lancé avec le tube « E’Mma Africa » (1980), Touré Kunda, co-fondé avec son frère Sixu Tidiane, est un groupe emblématique de la « world music », un laboratoire de métissage entre musiques africaines traditionnelles et tonalités plus rock ou jazz.

Une belle longévité

Au total, ils ont sorti plus d’une douzaine d’albums au cours de leur carrière et ont joué dans des festivals et des concerts à travers le monde. En France, ils ont été invités à célébrer, avec leur musique, de grands événements, comme la réélection du président François Mitterrand.

« Au-delà de sa carrière musicale, Ismaïla Touré (…) a travaillé pour promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, et a été un fervent défenseur de la paix, de la justice sociale et de l’égalité des chances », salue sa famille.