Déception pour les Belgian Lions: la Belgique n’est pas qualifiée pour la Coupe du monde de basket

Les Belgian Lions ne disputeront pas la première Coupe du monde de basketball de leur histoire en 2023. Aucune des deux conditions à remplir pour ce faire ne l’a été. L’équipe nationale masculine de Belgique a perdu son dernier match dans le groupe I du 2e tour des qualifications européennes, 54-82 face à la Turquie, lundi soir Mons. La victoire était impérative.

L’autre condition de qualification, la défaite de la Serbie, à domicile, face à la Grande-Bretagne, n’a pas été remplie. Une demi-heure plus tôt dans la soirée, les Serbes ont gagné 101-83 (46-41 à la pause) et ce sont les compatriotes du double MVP en titre de la NBA Nikola Jokic qui ont décroché le 32e et dernier billet pour cette 19e édition. Elle se jouera du 25 août au 10 septembre au Japon, aux Philippines et en Indonésie.