Vous contestez votre amende routière? Enfin un procureur désigné au nouveau parquet national de la sécurité routière, pour traiter votre cas

Créé en juillet dernier, le nouveau parquet national de la sécurité routière, 15e parquet du pays, compétent pour tout ce qui concerne les petites et les moyennes infractions routières commises aux quatre coins du territoire, se renforce. Un magistrat a enfin été nommé : son nom a été publié au Moniteur le 14 février, il s‘agit de Michèle Coninsx. Cette magistrate parfaite bilingue, originaire de Tongres, a longtemps travaillé dans la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé et pour la sûreté aérienne, au parquet fédéral puis comme présidente d’Eurojust, organe de l’Union européenne et aussi aux Nations Unies.