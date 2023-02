Ce lundi soir à Paris, la FIFA décernait le Prix Puskas, trophée qui récompense le plus beau but de l’année, à l’un des trois finalistes : le Brésilien Richarlison, le Français Dimitri Payet ou le Polonais Marcin Oleksy. Et le vainqueur est…Marcin Oleksy, joueur polonais amputé d’une jambe.