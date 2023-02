Trophée The Best: Messi élu meilleur joueur de 2022, Courtois et De Bruyne dans l’équipe de l’année

Lionel Messi, 35 ans, a été élu meilleur joueur de football de l’année 2022, lundi soir à l’occasion du gala « The Best FIFA Football Awards » organisé à Paris.

Lui-même joueur du Paris Saint-Germain, Messi, qui a remporté un record de 7 Ballons d’Or, décroche le trophée FIFA pour la 3e fois après 2009 et 2019. Il jouait à l’époque avec le FC Barcelone. Entre 2010 et 2015, le trophée FIFA était lié au Ballon d’Or et le capitaine de l’équipe d’Argentine l’obtenu à quatre reprises (2010, 2011, 2012 et 2015). Il succède au palmarès du Best FIFA au Polonais Roberto Lewandowski récompensé en 2020 et 2021.