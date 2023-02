Le «meilleur chef au monde», le Français Guy Savoy, perd sa 3e étoile Michelin: «Jusqu’à présent, je n’avais connu que de meilleurs moments dans ma carrière»

Sont concernés le Restaurant Guy Savoy à la Monnaie de Paris, sur les quais de Seine, et celui de Christopher Coutanceau à La Rochelle.

«Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l’année», a déclaré à l’AFP Gwendal Poullennec, le patron du guide.

La décision du Michelin de rétrograder des tables a été annoncée une semaine avant la publication du guide rouge et une cérémonie à Strasbourg (est) pour accueillir de nouveaux étoilés.

Trois restaurants perdent en outre leur deuxième étoile: la table de l’Alpaga à Megève, dans les Alpes, Jean-Luc Tartarin au Havre (ouest) et le Restaurant Michel Sarran à Toulouse (sud-ouest). Du côté des premières étoiles, le bilan est plus lourd, avec 20 tables qui sont rétrogradées.

Conscient de l’impact d’une telle annonce sur les plans émotionnel et économique, vingt ans après le suicide du chef Bernard Loiseau, le patron du Michelin a rencontré lundi Christopher Coutanceau et s’est entretenu au téléphone avec Guy Savoy.

«L’émotion était palpable. Je tiens à saluer l’élégance de l’accueil de cette nouvelle par les chefs et la dignité. Ils sont prêts à aller de l’avant, à repartir à la conquête de l’étoile», a salué M. Poullennec, à ce poste stratégique depuis septembre 2018.

Le choc est particulièrement rude pour Guy Savoy, chef à la réputation internationale, détenteur de trois étoiles au Michelin depuis 2002.

En novembre dernier, il avait été élu meilleur chef au monde pour la 6e fois consécutive, selon le classement La Liste.

« On a perdu le match »

«Jusqu’à présent, je n’avais connu que de meilleurs moments dans ma carrière. Ce soir, je pense aux équipes et je vais leur parler dès demain. On a perdu le match cette année mais on va le regagner l’année prochaine», a déclaré Guy Savoy à l’AFP dans la foulée de l’annonce de sa rétrogradation.

«Rien dans les données de la Liste, ni le retour client, ni les articles, chroniques, émissions ou commentaires, ne donne à penser que la qualité du restaurant Guy Savoy a baissé cette année», a commenté auprès de l’AFP Philippe Faure, fondateur de la Liste. Cet agrégateur établit les 1.000 meilleurs restaurants à partir des guides et critiques gastronomiques dans le monde entier.

«Au contraire, poursuit-il, chaque année davantage, la notoriété de la cuisine de Guy Savoy dépasse Paris et la France (...)».