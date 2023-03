Une visite exceptionnelle pour les petits joueurs

Un stage Profoot vient de se dérouler en collaboration avec le RFC Sart, véritable complément aux entraînements classiques, ce stage est ouvert à tous et laisse la possibilité à chaque enfant d’évoluer en s’amusant. Huit moniteurs, tous entraîneur agréé, préparateur physique ou professionnel, encadrent les jeunes garçons et filles de 5 à 15 ans (pour ce stage de carnaval, 7 filles étaient inscrites) dans ce stage de perfectionnement ; à la fin du stage, une démonstration de leurs acquis est réalisée, les enfants reçoivent une médaille et un diplôme… un vrai bonheur pour eux. Depuis deux ans, la collaboration entre l’organisation des stages Profoot et le RFC Sart est une vraie réussite. Pour Anthony, l’organisateur, une bonne ligne de conduite amène de bonnes conditions pour l’avenir, c’est ce qui est inculqué aux jeunes joueurs ; jouer pour s’amuser en respectant l’autre.

Ce mercredi 22 février, une belle surprise attendait nos petits joueurs : la venue de trois joueurs du KAS Eupen. Nos jeunes ont pu faire dédicacer vareuses ou souliers par Boris Lambert (Défenseur), Jérôme Déom (Milieu de terrain) et Tom Roufosse (Gardien de but). Une démonstration a été faite par les jeunes pour ces joueurs qui ont apprécié…, petit retour en arrière pour eux. et oui, ils sont passés par là aussi ! Pour ces trois joueurs, il est important de venir voir jouer ces enfants, c’est leur rôle de leur amener du rêve et de montrer que rien n’est impossible quand on travaille pour cela. Voir tous ces sourires est un gage pour l’avenir et un défi qu’il faut continuer à relever pour ces « petites têtes blondes ».