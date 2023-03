Spa confirme et relève la tête

L’état d’esprit est à présent bon dans l’équipe et l’espoir est permis d’entrevoir une belle fin de saison.

Ce dimanche, Spa se déplace à Elsenborn avec l’intention de confirmer un nouvel élan et la volonté de remonter au classement de cette P3D.

Le terrain A est jugé difficile par l’arbitre et la décision est prise, avec l’accord des deux équipes, de jouer sur le terrain B en meilleur état sous ces températures négatives.

Sur une surface de jeu de plus petite dimension, les deux équipes débutent la partie avec la difficulté de développer du beau jeu.

Elsenborn montre un engagement physique assez rugueux. Spa, essaie de bien jouer et a les plus belles occasions. Malheureusement, Spa éprouve toujours des difficultés à terminer efficacement ses actions de but, comme c’est souvent le cas cette saison.

Aux « oranges », le score est toujours de 0-0 et les observateurs présents pensent que le résultat n’évoluera peut-être pas, tant les deux équipes se neutralisent n’étant pas parvenu à réussir le dernier geste.

C’est finalement un coup franc, à la 76e minute, à quelques mètres du rectangle de Elsenborn, qui va décider de l’issue du match en faveur de Spa.

Jonathan SCHMITZ frappe la balle dans une trajectoire inattendue qui surprend le portier adverse impeccablement lobé.

Spa exulte et tous les joueurs se jettent sur le buteur du jour, heureux de sa réussite.

Le plus dur est fait et Spa fait ensuite le « gros dos » en jouant sur une défensive stricte permettant de conserver ce score.

Cette victoire 1-0 permet à Spa de continuer sa remontée au classement P3D.