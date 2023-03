Le Budo Ryu Allian Vielsalm a reçu la visite du Sensei Steve Clara et du Bourgmestre de Vielsalm

Le Budo Ryu Allian Vielsalm a, en cette fin d’année 2022, reçu la visite de Sensei Steve CLARA, 6ième dan Ju-Jutsu et self-défense et de monsieur le Bourgmestre de Vielsalm Elie DEBLIRE. Steve CLARA, une sommité dans le monde des arts martiaux, qui, à la suite d’un grave accident de voiture, a développé une technique de défense avec une canne, aujourd’hui reconnue officiellement et enseignée dans les quatre coins du monde. Il est également président de la fédération B.T.G.J.

Nous pratiquons le JIU-JITSU qui est une méthode de self-défense d'origine japonaise. Cet art utilisé dans un but défensif procure également aux pratiquants une bonne condition physique et une bonne confiance en soi. Le TAI-JITSU conseillé aux enfants de 5 à 12 ans reprend quand à lui les techniques de karaté et de judo.